Ex Milan – Lehmann distrugge il garage dell’anziano vicino e non solo

Il temperamento di Jens Lehmann, che nel Milan ha giocato solo sei mesi, non è mai stato in discussione, ma arrivare a quello che ha fatto il portiere tedesco non è davvero da tutti. Avere screzi con i vicini di casa fa parte della vita di tutti i giorni per molti: non è facile adattarsi alle idee degli altri. Ciò a cui è ricorso Lehmann però forse è un po' eccessivo, soprattutto considerando chi è la vittima.