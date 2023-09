Derby Inter-Milan, la curiosa statistica che riguarda Leao | Serie A News

Nella giornata odierna Rafael Leao ha segnato l'unico gol del Milan nella disfatta per 5-1 contro l'Inter nel derby. Come riferito dal noto sito di statistiche 'Opta', c'è una statistica curiosa riguardo all'attaccante rossonero. Il portoghese, infatti, ha partecipato a cinque gol (tre reti e due assist), contro i nerazzurri in Serie A. Meglio ha fatto solo contro la Roma (6).