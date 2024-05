Milan, alla scoperta del figlio d'arte João Mendes — Dopo questo excursus sul 'Gaucho', di cui comunque si conosce praticamente tutto, torniamo a parlare del figlio João Mendes. Nasce il 25 febbraio 2005 a Rio de Janeiro, in Brasile, quando il padre illuminava il calcio mondiale con la maglia del Barcellona. Suo papà, come detto, è Ronaldinho. Sua mamma è invece Janaina Natielle Mendes, da cui lui prende il cognome, ballerina brasiliana e prima delle tante relazioni sentimentali avute dal fuoriclasse verdeoro. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio da piccolissimo, ad appena quattro anni. E il primo Settore Giovanile che lo accoglie è quello del Flamengo. Da lì, poi, un paio di trasferimenti entro i confini nazionali. Prima al Vasco da Gama e poi al Boavista-RJ, fino a quella che, per ora, è stata la sua parentesi più importante, al Cruzeiro.

Nel club di Belo Horizonte ha sempre nascosto la sua reale identità, o quantomeno non ha mai reso pubblico il fatto di essere il figlio di Ronaldinho. Almeno fino alla firma del primo contratto, con cui si è legato per ulteriori sei anni. Il rapporto con questa società, con cui per altro non ha mai trovato l'esordio da professionista, si è interrotto nel 2022. Rimasto svincolato per circa un anno intero, nonostante al Cruzeiro avesse destato comunque una buona impressione, si è trasferito in Spagna. E il 2 marzo 2023 è entrato a far parte del Settore Giovanile del Barcellona. Quel club che tanto ha dato e a cui ha restituito altrettanto il padre Ronaldinho.

Il periodo di prova al Barcellona — Prima, però, ha avuto un periodo di prova con i blaugrana, durante il quale non aveva particolarmente catturato l'occhio. E che era stato prolungato, secondo le ultime indiscrezioni, per precisa volontà del presidente Joan Laporta. Arrivato per far parte dell'Under 18 e, successivamente, promosso nell'Under 19, João Mendes non ha mai giocato un match ufficiale da quando ha firmato il suo contratto. Se non una amichevole contro il Manchester United in cui però il Barcellona ha schierato una formazione mista, composta da alcuni giocatori della Juvenil A e altri della Juvenil B. Non solo, perché nonostante non abbia mai scaldato i cuori nella 'cantera' nell'ultima sosta per le Nazionali Xavi ha deciso di 'promuoverlo' in prima squadra per vederlo da vicino in allenamento.

Alcune curiosità su João Mendes — Ci sono alcune interessanti curiosità relative a João Mendes, figlio dell'ex Milan Ronaldinho. La prima, che riguarda sempre i legami di parentela è che il classe 2005 è anche nipote di Roberto de Assis Moreira, a sua volta fratello del 'Gaucho', di cui è stato anche il procuratore. Quest'ultimo è stato anche calciatore di Sion, Montpellier e Sporting Lisbona in Europa. La seconda curiosità è che ha il doppio passaporto, brasiliano per nascita e spagnolo per 'lavoro'. La terza riguarda proprio il suo periodo al Barcellona. Sì, perché secondo quanto riferito dalla testata 'Sport', in una delle ultime partite dell'Under 19, non solo è stato escluso dalla lista dei convocati. Il giovane, infatti, è stato addirittura messo a filmare con una telecamera l'intera partita dei suoi compagni, in modo che lo staff potesse poi analizzare il match. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Conceicao allenatore? Questo il suo primo colpo >>>

