Verso Atalanta-Milan, Romagnoli: “Serve la gara perfetta”

NEWS MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, ha riportato le dichiarazioni che Alessio Romagnoli, capitano rossonero, ha rilasciato durante la festa di Natale del settore giovanile del Milan, svoltasi a San Siro nella giornata di ieri.

“Il Milan ha l’obbligo di vincere ogni partita, l’Atalanta è una squadra molto forte, sono stati bravissimi a qualificarsi agli ottavi di Champions, dobbiamo andare lì per giocare la partita perfetta. Noi conosciamo il nostro valore, i risultati danno quell’aiuto a noi stessi, siamo un gruppo giovane ma molto forte. Dispiace che l’inizio non sia stato dei migliori ma faremo di tutto per arrivare il più in ato possibile. Il pari col Sassuolo? Noi speravamo in un risultato diverso, dobbiamo migliorare come stiamo facendo poi si vedrà a fine anno”. Intanto Rebic potrebbe liberare l’arrivo di Ibrahimovic. Ecco perchè, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android