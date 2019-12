Milanello, lunedì riprendono gli allenamenti: Pioli aspetta i suoi al varco

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, lunedì riprendono gli allenamenti a Milanello per preparare la sfida del sei gennaio contro la Sampdoria. Stefano Pioli è rimasto molto deluso dai suoi dalla sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, e spera che i giocatori durante le feste abbiano mantenuto un atteggiamento professionale.

Alla ripresa sarà fondamentale vincere contro Sampdoria e Cagliari per avere ancora speranza per l'Europa League e per sfruttare Zlatan Ibrahimovic nel migliore dei modi nella seconda parte della stagione. La società spera che il ritorno dello svedese porti tante persone allo stadio, e per questo i tifosi potranno sottoscrivere dei mini abbonamenti per le dieci partite casalinghe del girone di ritorno. A proposito dello svedese, Ibra potrebbe anticipare il suo arrivo in Italia

