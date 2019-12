Ecco le prime pagine di oggi, giovedì 19 dicembre 2019 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano i Gazzetta Sports Awards, con Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, grande protagonista. Nel taglio basso spazio ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic: il Milan è in attesa, ma intanto Ante Rebic è pronto a lasciare il club rossonero. A tra poco per la rassegna stampa completa.

