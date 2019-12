Milan, bufera social dopo l’Atalanta: nel mirino Rafael Leao e Calabria

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è stata una bufera social dopo l’umiliante sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta. Si può perdere contro una squadra in forma come quella di Gian Piero Gasperini, ma in quel modo no (l’ultima sconfitta con cinque gol di scarto non avveniva dal 1998), e dunque i tifosi certamente non si sarebbero aspettati di vedere festeggiamenti la sera stessa di alcuni giocatori della rosa, anche se ognuno aveva la libertà di fare quello che voleva.

Due giovani Gianluigi Donnarumma e Rafael Leao, ad esempio, hanno reagito in maniera opposta: il portiere in lacrime sul campo, mentre sui social è spuntato un video in cui si vede il portoghese protagonista di una festa mentre beve e fuma una sigaretta. Rafael Leao si è difeso dicendo che “Il video in circolazione è vecchio”, ma in realtà i profili Instagram lo incastrano, visto che si vedono altre “stories” in cui Rafael Leao è in macchina divertito con lo stesso look che aveva nel locale. Le immagini sono dunque state registrate e caricate domenica sera.

Nella bufera, come detto, anche Davide Calabria. Il terzino ha festeggiato il suo compleanno domenica sera, in una serata organizzata già da tempo (lui è nato il 6 dicembre). La questione è ovviamente diversa da quella di Rafael Leao, ma i tifosi sui social si sono chiesti se fosse opportuno festeggiare il giorno stesso della sconfitta e soprattutto divulgare il tutto sui social tramite la fidanzata Ilaria. La replica di Calabria non si è fatta attendere: “Mi assumo tutta la responsabilità e chiedo scusa a chi si è sentito offeso indirettamente, ma non era mia intenzione. La festa è stata organizzata molto tempo fa. Il mio compleanno è il 6 dicembre ma ho deciso di organizzarla proprio il 22 appositamente quando iniziavano i giorni di ferie per non compromettere gli allenamenti (visto che qualcuno ha parlato di non professionismo). Nessuno poteva prevedere una tale sconfitta. Sono un essere umano, scommetto che chiunque, anche se ha momenti brutti lavorativamente parlando, ha voglia di staccare la spina e cercare di divertirsi coi propri amici e parenti per tirarsi su di morale. Mi stavo divertendo perché era il mio compleanno, avrei dovuto starmene in un angolo a rimuginare? Uno più milanista di me è davvero difficile trovarlo“.

Infine concludiamo con Franck Kessie. Il centrocampista ha messo un like al post su Instragram del Papu Gomez che celebrava la grande vittoria dell’Atalanta contro il Milan: il mi piace è stato successivamente rimosso, ma l’entourage del calciatore ha fatto sapere che è stato un errore di distrazione. Non è il primo. Intanto Zlatan Ibrahimovic è pronto ad arrivare a Milanello. Ecco quanto potrebbe allenarsi, continua a leggere >>>

