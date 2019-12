Gosens: “Io al Milan? No, resto all’Atalanta. Avete visto chi hanno preso?”

CALCIOMERCATO MILAN – Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, in vista della partita di domani contro il Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato delle voci di mercato che lo avrebbero voluto nel club rossonero la scorsa estate.

“La mia annata fin qui è stata ottima, sono totalmente soddisfatto – dice Gosens -. Non punto a segnare 8/9 gol, ma se arrivano tanto meglio… non mi vincolo a quello. Io al Milan? Sto bene a Bergamo, ormai è casa mia. Loro poi hanno preso Theo Hernandez… visto che giocatore? Io penso all’Atalanta, il mio unico sogno è di giocare un giorno in Bundesliga”. Intanto ecco le ultime novità su Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android