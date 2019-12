Gazzetta dello Sport, la prima pagina: “Salvate il Milan!”

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, non usa mezzi termini per commentare l’umiliante sconfitta del Milan a Bergamo contro l’Atalanta.

In primo piano la foto di Gianluigi Donnarumma in lacrime al termine della partita, con l’utilizzo del titolo: “Salvate il Milan!“. Nel mirino ci sono tutti: giocatori, allenatore, e soprattutto la dirigenza, colpevole di aver fatto scelte sbagliate sul mercato. Intanto Elliott si infuria. Ecco il motivo, continua a leggere >>>

