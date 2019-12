Milan, tutti contro tutti: Boban attacca, Elliott si infuria

NEWS MILAN – Questo è davvero un inferno. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’umiliante sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta lascia e lascerà degli strascichi non indifferenti. Dopo il 5-0, Zvonomir Boban, CFO del Milan, ci ha messo la faccia rilasciando delle dichiarazioni pesantissime:

“Un disastro, una partita imbarazzante. Vogliamo restituire ai nostri tifosi una vita sportiva “normale” perché così non lo è: ma le scuse sarebbero patetiche come patetica è stata la sconfitta – dicec Boban -. Scusarsi è ancora più offensivo verso i nostri tifosi che devono comunque sapere che soffriamo quanto loro. Dispiace quando in campo non vedi fare cose che sarebbero di facile lettura. La squadra è molto giovane, questa è la politica della società, Qualcosa sul mercato faremo, ma in un anno o in sei mesi non si può rifare il Milan di Berlusconi. Cercheremo di fare il nostro meglio rispetto a quello che potremo fare e che ci permetteranno di fare”.

Insomma, il Milan proverà a fare qualcosa sul mercato, ma l’Uefa vigila e Elliott ha speso 160 milioni per finanziare le campagne acquisti e tanti altri soldi per rinnovare lo staff tecnico. L’ultimo mercato ha portato Duarte, Rebic, Bennacer, Krunic, Leao e Theo Hernandez, con quest’ultimo che è stato l’unico ad aver ripagato la fiducia. Deficitaria anche la scelta di andare su Giampaolo, che forse è stato l’errore più grande della parte sportiva: insomma, è sicuramente insufficiente il lavoro che la proprietà assegna agli uomini di mercato, con Maldini il primo responsabile. Le parole utilizzate dal croato non sono piaciute a Elliott, con Ivan Gazidis, che come vertice massimo dovrebbe far sì che tutto funzioni, non è esente da responsabilità. Intanto si amplificano le voci di una possibile cessione della società: il gruppo Louis Vuitton smentisce, ma è tutto aperto. Intanto Kessie entra nella bufera: ecco il motivo, continua a leggere >>>

