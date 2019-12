Fifa, Infantino: “I campionati nazionali ormai sono superati”

NEWS – Gianni Infantino, presidente della FIFA, nelle dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera, ha parlato delle necessità di modificare alcune competizioni del calcio europeo e mondiale: “Se si vuole livellare il sistema calcio verso l’alto, bisogna cambiare qualcosa. Superlega? Continuiamo a dire no ma perché siamo abituati ai campionati nazionali che sono superati. I tornei continentali sono il futuro. Potrebbe essere utile? Forse sì, forse in Europa dovrebbero pensarci, ho proposto qualcosa di simile anche per l’Africa. Il nuovo Mondiale per Club è l’esempio da cui partire”.

“Nella mia visione dovremmo avere 50 club provenienti da tutti i continenti che siano più o meno allo stesso livello e con cui le persone in tutto il mondo possano identificarsi – prosegue Infantino -. E dobbiamo cercare delle soluzioni a livello di piattaforme e torne da offrire loro, adattando il calendario internazionale alle varie necessità”. Intanto il Milan punta a un centrocampista importante, continua a leggere >>>

