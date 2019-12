Galliani: “Ho provato a portare Ibrahimovic al Monza. Ecco la sua reazione”

CALCIOMERCATO MILAN – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha svelato di aver tentato veramente di portare Zlatan Ibrahimovic al Monza

“Se ho provato veramente a portare Ibrahimovic al Monza? Verissimo. L’ho chiamato per proporgli un grande percorso insieme. Si è messo a ridere. Poi ha capito che non scherzavo e si è fatto serio: “Ehm, capo…”. Ha declinato l’invito e scelto il Milan, per cui va bene così. Ha scelto una soluzione che mi fa contento allo stesso modo”. Intanto sembra essere vicina una grande novità per il settore giovanile rossonero, continua a leggere >>>

