Calciomercato Milan – Caldara, l’Atalanta insiste per il difensore

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, l’Atalanta continua il pressing per avere Mattia Caldara, difensore centrale del Milan.

Il club rossonero, infatti, sta cercando un nuovo centrale, considerando l’infortunio di Leo Duarte e le condizioni fisiche dell’ex nerazzurro non ancora ottimali, ma è che chiaro che Caldara ha proprio bisogno di giocare con una certa continuità per tornare ritornare ai suoi livelli. La formula giusta potrebbe essere quella del prestito, visto che Gasperini ha di fatto scaricato Kjaer. Intanto Maldini ci prova per Haalan. Ecco le novità, continua a leggere >>>

