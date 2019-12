Calciomercato Fiorentina – I viola pensano al ritorno di Kalinic

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Fallimentare, per ora, l’esperienza di Nikola Kalinic, classe 1988, centravanti croato ex Milan, con la maglia della Roma.

Il calciatore, arrivato la scorsa estate in giallorosso in prestito oneroso con diritto di riscatto dall’Atlético Madrid, ha totalizzato, finora, appena 183′ di gioco suddivisi in 6 presenze tra Serie A (4) ed Europa League (2). Naturalmente, zero gol all’attivo.

Ecco perché, a gennaio, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, la Roma vorrebbe interrompere il prestito di Kalinic, il cui cartellino tornerebbe, pertanto, nella disponibilità dei ‘Colchoneros‘. A quel punto, subentrerebbe la Fiorentina, intenzionata a riportare Kalinic a Firenze, prendendolo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020.

I viola di Vincenzo Montella, infatti, sono alla ricerca di un nuovo attaccante e l’Aeroplanino, come noto, stravede per Kalinic, già allenato al Milan. In viola, dal 2015 al 2017, Kalinic aveva realizzato 33 gol in 84 gare tra campionato e coppe. Il Milan, invece, guarda alla Premier League inglese per rinforzare la propria difesa: continua a leggere >>>

