Sampdoria-Milan, lo storico di Giampaolo contro il Diavolo in Serie A

Stasera allo Stadio Luigi Ferraris di Genova si giocherà Sampdoria-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A 2022/23. Come riportato da Opta, questa partita coinciderà con la 20esima sfida ai rossoneri di Marco Giampaolo. Ciò renderà il Diavolo il club più affrontato in massima serie dal tecnico blucerchiato, per altro ex della sfida. In 20 incroci tra il Milan e le compagini di Giampaolo, i rossoneri hanno trionfato 12 volte e pareggiato in 4 occasioni.