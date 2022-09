Sampdoria-Milan, l’analisi dell’avversario della sesta giornata di Serie A

Stasera il Milan giocherà contro la Sampdoria la sesta giornata della sua Serie A 22/23. Ecco l'analisi della squadra blucerchiata

Kenneth Malandrin

(fonte:acmilan) - Weekend ligure di Serie A per il Milan: sabato sera al Ferraris i rossoneri sfidano la Samp dell'ex Giampaolo. I blucerchiati hanno iniziato male il campionato 22/23: due punti raccolti nelle prime cinque, frutto di tre sconfitte e due pareggi. Perdere questo match significherebbe infatti eguagliare il peggior risultato registrato dalla formazione doriana nelle prime sei partite stagionali di Serie A (due pareggi e quattro ko nelle prime sei anche nel 2013/14, quando comunque riuscì a evitare la retrocessione a fine anno). Allargando l'orizzonte temporale i dati non migliorano, visto che la Sampdoria è – al pari del Montpellier – una delle due formazioni che hanno registrato più sconfitte (16) dall'inizio 2022 nei maggiori cinque campionati europei.

Altro punto, non a favore, quello che riguarda i gol realizzati: in quest'anno solare i blucerchiati contano 21 reti all'attivo in 24 partite di Serie A (una media di 0.88 – la più bassa considerando le squadre presenti sia nel campionato 21/22 che in quello in corso). C'è però un dato significativo da evidenziare, che riguarda risultati e prestazioni contro le "big". Innanzitutto i due punti raccolti nella competizione appena iniziata sono arrivati contro Juventus (0-0) e Lazio (1-1 in extremis). E, in particolare al Ferraris, i numeri recenti contro avversarie nelle prime cinque posizioni in classifica, non sono negativi: i blucerchiati sono imbattuti in tre degli ultimi sei incroci contro queste rivali (due pareggi contro Lazio e Juventus nel torneo appena iniziato, uno con l'Inter nel settembre 2021). Il blasone dell'avversaria ha fatto spesso la differenza e può esaltare i doriani.

LA SAMP SOFFRE GLI AVVI DI GARA E DENTRO L'AREA LA DIFESA FATICA

Nella sfida di Marassi di sabato i rossoneri potranno sfruttare due punti chiave: il primo riguarda un fattore temporale. Se da una parte infatti il Milan è la squadra che conta più gol nella prima mezz'ora di gioco (quattro), dall'altra la Samp è quella che in questo intervallo temporale ne ha incassati di più (quattro). Anche considerando i primi tempi in effetti, il passivo dei blucerchiati è uno dei due peggiori: sei nei primi 45', al pari del Monza. La Samp soffre l'impatto con il match e il Diavolo dovrà colpire da subito per indirizzare l'incontro.

La seconda arma su cui gli uomini di Pioli potranno contare è la loro incisività offensiva nell'area di rigore: tutte le 10 reti dei rossoneri sono arrivate in questa zona del campo, laddove sono arrivate tutte le nove subite dai liguri. Gli uomini d'area saranno decisivi, da Giroud a Origi. Da aggiungere il rendimento realizzativo della formazione di Giampaolo, che con quello del Monza, è uno dei due meno prolifici. Due reti all'attivo, contro una squadra che conta ben tre giocatori che ne vantano almeno altrettante (tre Rafael Leão, due Ante Rebić e due Olivier Giroud).

SABIRI A CACCIA DI GOL, CAPUTO TRA I PIÙ TEMIBILI

I pericoli – seppure pochi – creati dall'attacco blucerchiato in queste prime cinque giornate di Serie A, sono passati quasi sempre da due giocatori: Abdelhamid Sabiri e Francesco Caputo. Il trequartista marocchino, nonostante sia primo per possessi persi in questo avvio di campionato (93 sui 287 palloni giocati, il 32%) nella manovra offensiva offre un contributo costante. Non è un caso che, insieme a Fabio Quagliarella, Gerard Deulofeu e Cyriel Dessers, sia uno dei quattro giocatori con più tiri tentati finora, tra quelli che ancora non sono andati a bersaglio. La volontà c'è, serve però affinare la mira, visto che nessuno in questa Serie A finora ha colpito più legni di lui: due (uno contro la Juventus e uno contro l'Atalanta).

Il secondo giocatore a cui la retroguardia rossonera dovrà prestare attenzione è Francesco Caputo. L'attaccante ha preso parte a due delle ultime tre reti della Samp in campionato (gol contro il Verona nell'ultimo turno, assist a Sabiri a maggio contro la Fiorentina). Non a caso l'ex neroverde (che proprio con quella maglia ha trovato l'unica firma contro il Milan in Serie A, nel luglio 2020 dal dischetto) è il miglior marcatore blucerchiato nel torneo dall'inizio del 2022 con otto sigilli all'attivo, davanti a Sabiri e Quagliarella (tre). Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv e in streaming