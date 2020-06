Verso SPAL-Milan: ecco le probabili formazioni

NEWS MILAN – Quale sarà la formazione del Milan contro la SPAL? Soprattutto dopo le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa, il quale ha annunciato un turn-over, è curioso capire chi potrà giocare. Secondo le ultime indiscrezioni, saranno diversi i cambi rispetto alle ultime formazioni (uguali) schierate contro Lecce e Roma.

Cambi in tutti e tre i reparti, anche parecchio consistenti. In difesa fuori Kjaer e Conti, dentro Calabria e Gabbia. A centrocampo fuori Kessie per Krunic, mentre dietro la punta ci saranno Saelemaekers, Paquetà e Leao. Confermato Ante Rebic davanti.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Leao; Rebic.

Nel Milan, rispetto alle formazioni schierate contro Lecce e Roma, dovrebbero andare in panchina Conti, Kjaer, Kessie, Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura. Sono sei i cambi di Pioli per il match di domani a Ferrara. Ecco di seguito anche la formazione dei padroni di casa.

SPAL (4-4-1-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Missiroli, Dabo, Fares; Valoti; Petagna.

