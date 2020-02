Verso Milan-Verona, le probabili formazioni: panchina per Musacchio

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Stefano Pioli sembra aver sciolto la formazione che schiererà domani pomeriggio a San Siro l’Hellas Verona. Krunic sostituirà lo squalificato Bennacer, mentre in attacco è confermata la coppia d’attacco composta da Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao.

In dubbio è in difesa tra Simon Kjaer e Mateo Musacchio, ma il primo è nettamente favorito. L’ex Villarreal, infatti, non è solo tornato ad allenarsi in gruppo solamente due giorni, ma è anche diffidato: considerando che anche Romagnoli è in diffida, Pioli vuole preservare almeno uno dei titolari. Tra una settimana c’è il derby di Milano. Intanto Matic parla del suo futuro, continua a leggere >>>

