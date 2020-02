Verso Milan-Verona, la probabile formazione: 4-4-2 con tanti assenti

NEWS MILAN – Sarà un Diavolo fortemente rimaneggiato quello che scenderà in campo domani pomeriggio, alle ore 15:00, a ‘San Siro‘ per Milan-Verona, gara valevole per la 22^ giornata di Serie A, terza del girone di ritorno del massimo campionato.

Come annunciato, infatti, dal tecnico rossonero, Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa odierna al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), e, successivamente, confermato da ‘Sky Sport‘, sarà molto difficile che Simon Kjaer, Rade Krunić e Zlatan Ibrahimović possano essere convocati per il match.

Kjaer ed Ibrahimović, infatti, sono fermi da 2-3 giorni causa influenza e, per quanto concerne l’attaccante svedese, ci sarebbe anche un piccolo problema al polpaccio che indurrebbe lo staff medico del Milan a fermare ora Ibrahimović per non rischiare in vista del derby di domenica 9 febbraio.

Krunić ha accusato un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore. In serata Pioli deciderà in merito un’eventuale convocazione del centrocampista bosniaco. L’allenatore emiliano, comunque, confermerà il 4-4-2 e schiererà i seguenti calciatori contro il Verona di Ivan Jurić.

G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Çalhanoglu, Bonaventura; Rafael Leão, Rebić. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza a Milanello, continua a leggere >>>

