Verso Milan-Roma, la probabile formazione di Fonseca

MILAN NEWS – Dopo essere passata in svantaggio contro la Sampdoria, la Roma ha reagito vincendo grazie ad una bella doppietta di Edin Dzeko. Ci sarà qualche cambio di formazione rispetto alla gara contro i blucerchiati: in porta confermato Mirante, con Pau Lopez ancora infortunato. Sulla destra si va verso la conferma di Zappacosta, con Mancini che riprenderà il posto in difesa e farà coppia con Smalling, Kolarov a sinistra. A centrocampo spazio a Cristante con Veretout, mentre alle spalle del confermatissimo Dzeko ci saranno sicuramente Mkhitaryan e Pellegrini, con Under e Kluivert a contendersi l’ultimo posto disponibile.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

