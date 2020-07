Verso Milan-Parma, Biglia e Rafael Leao titolari? Le ultime di formazione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, Stefano Pioli non dovrebbe stravolgere di molto la formazione che scenderà in campo contro il Parma. Sono previsti soltanto due cambi: a sorpresa potrebbe giocare Lucas Biglia dal primo minuto al posto di Ismael Bennacer. In attacco, invece, Rafael Leao si candida per una maglia da titolare, con Ante Rebic indiziato numero uno a finire in panchina. Per il resto confermata la formazione scesa in campo a Napoli.

