Verso Milan-Cagliari, la probabile formazione rossonera: c’è Castillejo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Importanti novità di formazione in vista di Milan-Cagliari, match valido per l’ultima giornata di campionato. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ Samu Castillejo riprenderà il suo posto in campo dal primo minuto al posto di Alexis Saelemaekers. Panchina per il belga? Niente affatto, perché l’ex Anderlecht è in ballottaggio con Davide Calabria per il ruolo di terzino destro. Tutto confermato a parte lo squalificato Ante Rebic, che sarà sostituito da Rafael Leao.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria(Saelemaekers), Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo; Calhanoglu, Rafael Leao; Ibrahimovic.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>