Verso Inter-Milan – Handanovic scalpita, ma il portiere resta in dubbio

NEWS MILAN – Come viene riportato da gazzetta.it, in casa Inter si continuano a monitorare le condizioni di Samir Handanovic in vista del derby contro il Milan.

Nella giornata di oggi il portiere non ha svolto alcun lavoro con il pallone, e con ogni probabilità non lo farà neanche domani: Conte non vuole rischiare nulla, e dunque la decisione verrà presa stesso domenica. Handanovic vuole giocare, ma l’Inter è comunque attesa da impegni molto importanti nelle prossime settimane, sia di Coppa Italia e sia di Europa League. Intanto ecco quando parlerà Stefano Pioli in conferenza stampa, continua a leggere >>>

