Verona-Milan, la scelta di Pioli: Saelemaekers e Krunic verso la titolarità

Due probabili novità per Pioli in vista di Verona-Milan, partita valida per la 36^ giornata di Serie A. Saelemaekers e Krunic scalano posizioni

Renato Panno

Giorno di viglia di Verona-Milan, partita valida per la 36^ giornata di Serie A. Stando a quanto riferisce l'inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano potrebbero esserci due importanti novità per quanto riguarda la formazione rossonera. Innanzitutto Alexis Saelemaekers potrebbe tornare ad appropriarsi della fascia destra a discapito di Junior Messias, mentre sulla trequarti salgono le quotazioni di Rade Krunic.

Con il bosniaco in campo Franck Kessie tornerebbe ad occupare il posto a centrocampo accanto a Sandro Tonali, con Ismael Bennacer che si accomoderebbe nuovamente in panchina. Milan, assalto al top player per la fascia destra: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI