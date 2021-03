Verona-Milan, la probabile formazione: novità sulla trequarti / News

Verona-Milan, le novità di Pioli

Dopo il pareggio contro l’Udinese, ci sarà da rimboccarsi le maniche per il Milan. Contro il Verona ci saranno ancora diverse assenze in casa rossonera: Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu, Ismael Bennacer, Mario Mandzukic e Daniel Maldini non saranno a disposizione. L’unico a recuperare dovrebbe essere Sandro Tonali, fuori per precauzione contro l’Udinese. L’ex Brescia, dunque, dovrebbe fare coppia con Franck Kessie a centrocampo. In difesa torna Davide Calabria sull’out di destra, mentre Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e Simon Kjaer si contenderanno le due maglie da titolare al centro della difesa. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, la novità principale dovrebbe però essere Rade Krunic al posto di Brahim Diaz sulla trequarti. Sulla destra, invece, torna Alexis Saelemaekers al posto di Samu Castillejo.

Il Milan cerca sul mercato un vice Bennacer: il centrocampista arriva dall’Inghilterra?