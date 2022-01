Venezia-Milan, la probabile formazione rossonera: tre cambi per Pioli

Sky Sport ha riferito la probabile formazione rossonera in vista di Venezia-Milan, gara che si giocherà domani alle 12:30

Sky Sport ha riferito la probabile formazione rossonera di Venezia-Milan. La gara si giocherà domani alle 12:30. Stefano Pioli pensa a tre cambi rispetto alla partita contro la Roma. Ma andiamo con ordine. In porta Maignan. In difesa Florenzi, Gabbia, Kalulu e Theo Hernandez. A centrocampo Tonali e Bakayoko, che dovrebbe spuntarla su Rade Krunic. Sulla trequarti Messias, Brahim Diaz e probabilmente Rafael Leao, che dovrebbe prendere il posto di Saelemaekers. In attacco il ballottaggio è tra Ibrahimovic e Giroud, ma lo svedese dovrebbe partire titolare. Il francese, invece, sarà titolare nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa.