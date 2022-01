Venezia-Milan, la probabile formazione rossonera: due novità per Pioli

Stefano Pioli, in vista di Venezia-Milan, dovrebbe optare per due cambi rispetto alla gara contro la Roma. Ecco la probabile formazione

Giornata di vigilia per un Milan che ha iniziato al meglio il 2022. La vittoria contro la Roma, in totale emergenza, ha permesso alla squadra di mettere pressione all'Inter, che non ha giocato contro il Bologna. Ma nel calcio di oggi non c'è tempo di pensare troppo al passato; domani, infatti, i rossoneri saranno di scena allo stadio 'Luigi Penzo' per affrontare il Venezia di Paolo Zanetti. Ma con quale formazione si presenterà Stefano Pioli? L'allenatore rossonero non rivoluzionerà la squadra, ma opterà per due cambi di formazione rispetto alla scorsa partita.