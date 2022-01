Venezia-Milan, la probabile formazione di Zanetti: Cuisance subito titolare

Ecco la probabile formazione del Venezia in vista della partita contro il Milan, valida per la 21^ giornata di Serie A

Venezia-Milan, in programma domani alle 12:30, sarà la gara che inaugurerà la 21^ giornata. Diamo una sguardo agli avversari dei rossoneri, che dovranno affrontare qualche assenza per squalifica come quelle di Mattia Caldara e Tanner Tessmann e di Tyronne Ebuehi, impegnato con la sua Nigeria in Coppa d'Africa. In porta dovrebbe esserci Luca Lezzerini e non Sergio Romero, mentre a centrocampo ci dovrebbe essere subito l'esordio dal primo minuto per il nuovo acquisto Michail Cuisance. Sarà Thomas Henry a guidare l'attacco. Ecco la probabile formazione dei lagunari secondo 'TuttoMercatoWeb'.