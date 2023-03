Udinese, la probabile formazione per il Milan: Sottil lancia Beto e Success

In occasione di Udinese-Milan, il tecnico dei friulani Andrea Sottil lancerà Beto ed Isaac Success in attacco

Nella giornata di sabato 18 marzo, alle ore 20:45, la Dacia Arena sarà teatro della sfida tra Udinese e Milan, valida per la 27ª giornata di Serie A. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, per l'occasione il tecnico dei friulani Andrea Sottil dovrebbe puntare su Silvestri in porta, mentre in difesa dovrebbero giocare Becao, Bijol e Nehuen Perez. A centrocampo i quinti saranno Ehizibue e Destiny Udogie, mentre i tre centrali saranno 'El Tucu' Pereyra, Walace e Lovric. In attacco, invece, spazio al tandem composto da Isaac Success e Beto.