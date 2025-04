Udinese-Milan, le probabili formazioni: Conceicao punta su questo attacco

Tornano le due punte?

I problemi, però, non mancano neanche in casa Milan. Sergio Conceicao dovrà fare a meno di Kyle Walker, a causa di una frattura del gomito, oltre che di Loftus-Cheek, Emerson Royal e Santiago Gimenez, con quest'ultimo che soffre ancora della contusione al costato rimediata nella sfida contro la Fiorentina. Nonostante le parole in conferenza stampa, il tecnico portoghese potrebbe comunque pendere per un modulo dalle due punte. In porta ci sarà Maignan e la difesa sarà composta da Terracciano, Thiaw, Pavlovic (in ballottaggio con Gabbia) e Theo Hernandez. A centrocampo spazio per Fofana e Reijnders e sulle fasce certa la presenza di Pulisic e Leao. In attacco, invece, potremmo assistere a una coppia inedita formata da Abraham e Jovic, con quest'ultimo che potrebbe agire da falso trequartista.