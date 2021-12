Udinese-Milan, le probabili formazioni: diverse le novità per Pioli

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Udinese-Milan: Pioli pensa a qualche cambio rispetto al Liverpool

Il Milan di Stefano Pioli come di consueto si affida al 4-2-3-1. In porta Maignan. In difesa Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo sicuro del posto è Sandro Tonali, mentre per l'altro posto in mediana è ballottaggio in mediana tra Bakayoko e Bennacer, con il primo leggermente favorito. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Krunic. In avanti ovviamente Zlatan Ibrahimovic. Indisponibili Plizzari, Rebic, Pellegrini, Giroud, Rafael Leao, Calabria e Kjaer.