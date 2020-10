Udinese-Milan, le probabili formazioni: Deulofeu parte dalla panchina?

ULTIME NOTIZIE UDINESE-MILAN – Domani alle ore 12.30 il Milan di Stefano Pioli farà visita all’Udinese di Luca Gotti. Nelle file dei friulani c’è un ex rossonero: Gerard Deulofeu.

Più volte Deulofeu è stato vicino al ritorno al Milan, ma l’affare non si è mai concluso. Nei giorni scorsi, l’esterno offensivo spagnolo, aveva dichiarato che giocherà al massimo anche contro il Milan. Gotti, dovrebbe schierarlo inizialmente in panchina per poi dargli spazio a gara in corso.

Infatti, come riportato da Sky, la probabile formazione dell’Udinese sarà questa: Nicolas in porta, Becao, De Maio e Samir in difesa, a centrocampo agiranno Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra e Ouwejan, in attacco spazio alla solita coppia Lasagna-Okaka. Deulofeu dunque sarà pronto a subentrare a gara in corso.

