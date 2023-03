Tottenham-Milan, dubbi per Pioli: Thiaw o Kjaer per fermare Kane

Tottenham-Milan, dubbi in difesa per Pioli

L’1-0 dell’andata, si legge, firmato Brahim Diaz, che ha recuperato dalla lieve distorsione al ginocchio e dovrebbe partire titolare con Krunic accanto a Tonali e Bennacer in panchina. Pioli ha tutti i giocatori iscritti in lista Champions a disposizione e il grande dubbio che si è portato dietro nel corso della notte è quello tra Malick Thiaw e Simon Kjaer, con il danese che fece una grande partita su Kane all’andata. Anche a centrocampo ci potrebbe essere un ballottaggio da sciogliere prima della gara ovvero quello tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers come esterno di destra. In mezzo al campo verrà riproposta la coppia Tonali-Krunic. Olivier Giroud e Leao saranno la coppia offensiva. Sarà anche interessante capire come il Milan muterà il suo assetto in fase di non possesso, con il 3-4-1-2 di partenza che potrebbe trasformarsi nel 4-2-3-1 dello scorso. Tottenham-Milan, Kalulu: “Partita difficile. Serve un gol più di loro”