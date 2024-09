Mercoledì 18 settembre, non è solo una serata da Champions League. Infatti il Milan Futuro recupera la 3^ giornata di Serie C contro la Torres. I ragazzi di Daniele Bonera hanno saltato la sfida una settimana fa causa i troppi giocatori convocati dalla nazionale e hanno bisogno di punti. La Torres arriva alla partita con tanta voglia di vetta della classifica. I sardi hanno conquistato sette punti in tre gare e vincendo oggi raggiungerebbero Pescara e Virtus Entella in cima alla classifica (10 punti). Per il Milan Futuro discorso diverso, solo un punto guadagnato in tre gare e tanta voglia di prima vittoria stagionale.