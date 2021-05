Torino-Milan, la probabile formazione granata: due le novità | Serie A News

Ecco la probabile formazione granata in Torino-Milan, gara che si giocherà questa sera all'Olimpico. Le scelte di Davide Nicola

Questa sera si gioca Torino-Milan , gara valida per la 36° giornata di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli arriva all'appuntamento al 4° posto in classifica, con 72 punti , frutto di 22 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte in 35 gare. Il Torino di Davide Nicola , invece, ci arriva al 15° posto in classifica, con 35 punti , frutto di 7 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte in 34 gare.

Sky Sport ha fornito gli aggiornamenti sulla formazione che Davide Nicola intende schierare contro i rossoneri. Ecco i probabili undici: Sirigu, Bremer, Lyanco, Buongiorno in difesa; Singo, Baselli, Mandragora, Lukic, Rodriguez a centrocampo; Zaza, Belotti in attacco. Panchina dunque per Sanabria e per Ansaldi e occasione per Rodriguez (ex rossonero) e Zaza. Ecco come e dove vedere Torino-Milan stasera >>>