Torino-Milan, cambi nella formazione: Kessié giocherà da trequartista

Franck Kessié tornerà titolare in Torino-Milan di domenica sera. L'ivoriano, fischiato domenica a 'San Siro', giocherà al posto di Brahim Díaz

Daniele Triolo

Franck Kessié tornerà in campo da titolare in occasione di Torino-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma domenica alle ore 20:45. E lo farà, con tutta probabilità, in posizione di trequartista al posto di Brahim Díaz. Lo ha anticipato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Il centrocampista ivoriano, fischiato dai tifosi prima e durante Milan-Bologna della scorsa domenica, dovrebbe, pertanto, recuperare la propria centralità nell'undici titolare rossonero lontano dal pubblico di 'San Siro'. Ma il ritorno in campo dal 1' di Kessié non dovrebbe essere l'unico cambio di formazione di mister Stefano Pioli per Torino-Milan.

Si va, infatti, verso il ritorno sul terreno di gioco, nel ruolo di esterno destro offensivo del 4-2-3-1 del Diavolo, del belga Alexis Saelemaekers. Partito titolare in questa stagione, l'ex Anderlecht è stato confinato, di fatto, in panchina nel girone di ritorno da Junior Messias. Lo scadente stato di forma del brasiliano, però, dovrebbe contribuire a riportare in auge il numero 56.

Per il resto, tutti confermati. Da Pierre Kalulu in difesa, a Sandro Tonali a centrocampo, a Rafael Leão nel ruolo di esterno sinistro offensivo. Al momento, infatti, secondo la 'rosea', Ante Rebić non fornirebbe a Pioli le adeguate garanzie per concedergli una chance da titolare. Ala destra, il Milan prova il colpo in Ligue 1: le ultime news di mercato >>>

