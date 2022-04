Torino-Milan, sulla trequarti giocherà Brahim Díaz | Serie A News

Brahim Díaz, a sorpresa, giocherà titolare in Torino-Milan di questa sera. Franck Kessié, forse, sarà arretrato a centrocampo. Le ultime news

Sarà Brahim Díaz, dunque, ad agire alle spalle di Olivier Giroud , affiancato da Alexis Saelemaekers e Rafael Leão , e non Franck Kessié , così come si era ipotizzato per tutta la settimana. Il giocatore ivoriano, ad ogni modo, potrebbe giocare dal 1', ma nella sua consueta posizione di centrocampista centrale.

L'ex atalantino, infatti, è in ballottaggio con Sandro Tonali per un posto nei due davanti la difesa. Fiducia a Brahim Díaz, dunque, da parte di Pioli nonostante i numeri stagionali dello spagnolo non siano proprio così positivi. L'ex Real Madrid, infatti, non va in gol da Spezia-Milan 1-2 del 25 settembre 2021 e non fornisce assist da Milan-Salernitana 2-0 del 4 dicembre 2021. Ecco come e dove vedere Torino-Milan in tv o in diretta streaming >>>