Svizzera-Italia, probabile formazione: la decisione su Calabria e Florenzi

Ecco la probabile formazione dell'Italia in vista del match contro la Svizzera, valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022

Questa sera, alle ore 20:45, presso lo stadio 'St. Jakob-Park' di Basilea, andrà in scena Svizzera-Italia, match valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. L'inviato di 'Sky Sport' Peppe Di Stefano ha riportato la probabile formazione di Roberto Mancini. A centrocampo Manuel Locatelli dovrebbe prendere il posto dell'acciaccato Marco Verratti, mentre c'è una novità su Alessandro Florenzi. L'esterno del Milan, titolare contro la Bulgaria, guarderà il match dalla tribuna. Davide Calabria, invece, si siederà in panchina.