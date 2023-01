Supercoppa Milan-Inter, le probabili formazioni: dubbio sulla fascia

Milan, la probabile formazione per il derby contro l'Inter

Il sito gianlucadimarzio.com, riporta la ultime sulla possibile formazione del Milan. Rispetto alla gara di Lecce, si legge, pareggiata 2-2, Pioli ritrova Sandro Tonali (squalificato contro i giallorossi) che farà coppia con Bennacer in mezzo al campo. Ma la novità principale riguarda la difesa, dove l’allenatore del Milan sembra intenzionato a mandare in campo dal primo minuto Kjaer al posto di Kaluku: il danese dovrebbe fare coppia con Tomori, con Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. Tra i pali confermato Tatarusanu vista l’indisponibilità di Maignan. In attacco maglia da titolare per Saelemaekers.