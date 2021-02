Stella Rossa-Milan, la probabile formazione: occasione per Mandzukic

Stella Rossa-Milan, che occasione per Mandzukic

Stasera, alle ore 18:55, è in programma Stella Rossa-Milan, gara valida per i sedicesimi di finale di andata di Europa League. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sulle probabili scelte di Stefano Pioli per la sfida del Marakana. Il tecnico farà un po’ di turnover in vista del derby di domenica prossima contro l’Inter.

Tra le novità sicuramente Mario Mandzukic, che giocherà dal primo minuto. Con Zlatan Ibrahimovic in panchina, il centravanti croato vuole dimostrare di essere utile alla causa rossonera. Chissà che questa sera, al Marakana, non possa arrivare il primo gol in maglia rossonera.