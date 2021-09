Spezia-Milan, Pioli potrebbe schierare Daniel Maldini: le ultime

Daniel Maldini potrebbe giocare dal 1' in Spezia-Milan di domani pomeriggio. Stefano Pioli, infatti, lo ha provato oggi a Milanello. Il punto

A sorpresa, domani pomeriggio per Spezia-Milan , partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022 , il tecnico rossonero Stefano Pioli potrebbe schierare titolare Daniel Maldini , fantasista classe 2001 . Lo ha riferito nel pomeriggio 'Sky Sport'. Daniel Maldini, figlio del direttore tecnico Paolo, potrebbe giocare o da trequartista dietro la prima punta o largo a sinistra, sempre sulla linea della trequarti.

Il numero 27 del Diavolo, dunque, è deputato a giocare dal 1' a La Spezia o al posto di Brahim Díaz o, più probabilmente, al posto di Rafael Leão. Tanto lo spagnolo quanto il portoghese, infatti, le hanno fin qui giocate tutte. Daniel Maldini, ha commentato 'Sky Sport', si è comportato molto bene in questo primo mese e mezzo di stagione e, pertanto, domani potrebbe avere la sua grande chance in campionato. Le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Milan >>>