SKY – Lazio-Milan, la probabile formazione: Pioli pensa a delle novità

Sky Sport ha fornito alcune possibili novità nella formazione rossonera di Lazio-Milan, gara che si giocherà lunedì all'Olimpico

Lunedì, allo stadio Olimpico c'è Lazio-Milan . Gara importantissima per le due squadre, che si giocano la possibilità di entrare nella prossima Champions League. Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha fornito alcune novità sulle possibile scelte di Stefano Pioli. In difesa Calabria e Dalot sulle fasce, con Romagnoli che potrebbe giocare titolare al posto di uno tra Kjaer e Tomori .

A centrocampo rientra Ismael Bennacer, che prenderà il posto di Meite. Inamovibile ovviamente Franck Kessie. In attacco, con Ibrahimovic verso il forfait, potrebbe giocare lo stesso quartetto che ha iniziato la gara contro il Sassuolo. Pioli, però, sta pensando di proporre Brahim Diaz, con Rebic che a quel punto giocherebbe prima punta al posto di Leao, che andrebbe in panchina. Come Ibrahimovic, anche Theo Hernandez non dovrebbe farcela per l'Olimpico. Intanto Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Milan TV.