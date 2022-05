Sassuolo-Milan, si fa largo l’idea di Rebic centravanti | Serie A News

Ante Rebic potrebbe giocare dal 1' in Sassuolo-Milan. Mister Stefano Pioli potrebbe schierarlo da punta al posto di Olivier Giroud

Ante Rebic potrebbe giocare dal 1' in occasione di Sassuolo-Milan, partita della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022, in programma domenica 22 maggio, alle ore 18:00, al 'Mapei Stadium'. Una gara che, come noto, se pareggiata o vinta potrebbe consentire al Diavolo di vincere il 19° Scudetto della sua storia.