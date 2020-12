Sassuolo-Milan, la formazione neroverde: De Zerbi ritrova Caputo

MILAN NEWS – La tredicesima giornata del campionato di Serie A prevede Sassuolo-Milan, con fischio d’inizio domenicale alle 15:00. I rossoneri di Stefano Pioli ci arrivano con tantissime assenze, mentre buone notizie ci sono per Roberto De Zerbi, che ritrova molti dei suoi giocatori, tra cui soprattutto Francesco Caputo, pronto a partire titolare. Dietro di lui sulla trequarti ci saranno Domenico Berardi insieme a Filip Djuricic e Jeremie Boga. In difesa non dovrebbe partire titolare Vlad Chiriches. Ecco il probabile undici di partenza scelto da De Zerbi per i neroverdi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Allenatore: De Zerbi.

