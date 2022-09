Sampdoria-Milan, la probabile formazione: Pioli lancia Kjaer e Pobega

La probabile formazione del Milan in vista della partita contro la Sampdoria, valida per la 6^ giornata di Serie A. Kjaer e Pobega dal 1'

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha riportato la probabile formazione del Milan in vista della partita contro la Sampdoria, valida per la 6^ giornata di Serie A. Stefano Pioli è pronto a cambiare diversi giocatori rispetto al pareggio in Champions League in casa del Salisburgo.