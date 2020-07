Samp-Milan, le probabili formazioni: dubbio Castillejo-Saelemaekers

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto viene riportate da Tuttosport, Stefano Pioli, in vista della partita di questa sera contro la Sampdoria, ha solo un dubbio di formazione da sciogliere.

Pioli, infatti, sta pensando se schierare dal primo minuto Alexis Saelemaekers o Samu Castillejo. Il primo in questo momento sembra essere in vantaggio, anche perchè lo spagnolo è rientrato da poco tempo in campo dopo l'infortunio muscolare accusato contro la Spal.