Salernitana-Milan: tornerà Theo Hernández. Ancora assente Ibrahimovic

Theo Hernández, fresco di rinnovo, tornerà in Salernitana-Milan di sabato all'Arechi dopo la squalifica. Out, invece, il bomber di Malmö

Theo Hernández sarà in campo, quindi, in Salernitana-Milan dello stadio 'Arechi', contro la squadra granata da un paio di giorni affidata alla conduzione tecnica di Davide Nicola . Ma, forse, verrà tenuto a riposo, al pari di Ismaël Bennacer e Brahim Díaz , venerdì prossimo per Milan-Udinese a 'San Siro'. Almeno questa è la teoria del quotidiano romano, secondo cui Theo, Bennacer e Brahim, diffidati , non correrebbero così il rischio di saltare il big match Napoli-Milan del prossimo 6 marzo .

Salernitana-Milan, dunque, con Theo Hernández ma non con Zlatan Ibrahimović. L'attaccante svedese, secondo il 'CorSport', ha messo nel mirino proprio la partita dello stadio 'Diego Armando Maradona' per tornare in campo. Oppure, forzando un po' i tempi, il derby contro l'Inter valido per le semifinali di andata di Coppa Italia, in programma martedì 1° marzo alle ore 21:00 a 'San Siro'. Milan, l'idea di Maldini e Massara per la trequarti: le ultime news di mercato >>>