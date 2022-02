Salernitana-Milan, la probabile formazione: Kessie rimonta su Diaz

Sky Sport parla della probabile formazione rossonera in Salernitana-Milan di domani: ballottaggio sulla trequarti tra Kessie e Brahim Diaz

Per quanto riguarda il resto, in porta Mike Maignan. In difesa Davide Calabria,Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli. Rientra Theo Hernandez dalla squalifica, con Florenzi che si accomoderà in panchina. A centrocampo intoccabile Sandro Tonali, con Ismael Bennacer, nel caso in cui Kessie giocasse più avanzato. Sulla trequarti Alexis Saelemaekers (favorito su Messias), Brahim Diaz o Kessie e Rafael Leao. In avanti Oliver Giroud, che cerca il suo primo gol in trasferta in questa stagione. Ancora out Zlatan Ibrahimovic, che neppure nella giornata di ieri è uscito per allenarsi sul campo.