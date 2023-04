Roma, la probabile formazione per il Milan: Mourinho lancia Belotti

Uno degli incontri più interessanti in programma nel corso della 32^ giornata del campionato di Serie A è quello che andrà in scena nella serata di sabato 29 aprile, alle ore 18:00 e vedrà affrontarsi Roma e Milan. Come riportato da 'gazzetta.it', per la sfida dello stadio 'Olimpico' il tecnico José Mourinho dovrebbe lanciare Rui Patricio tra i pali, mentre la difesa a tre sarà formata da Gianluca Mancini, Marash Kumbulla e Roger Ibanez, dato l'infortunio di Diego Llorente. A centrocampo agiranno Nicola Zalewski, Bryan Cristante, Nemanja Matic e Leonardo Spinazzola. In attacco, invece, alle spalle di Andrea Belotti, potrebbero giocare Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy.