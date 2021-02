Roma-Milan, la probabile formazione: ecco l’idea di Pioli | News

Roma-Milan, la probabile formazione rossonera

Dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League, il Milan pensa all’importantissima sfida contro la Roma, in programma domenica sera. Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulla probabile formazione che Pioli schiererà contro i giallorossi.

La formazione dovrebbe essere la stessa schierata nel derby. In porta, come sempre, Gianluigi Donnarumma. In difesa Theo Hernandez, Alessio Romagnoli e Davide Calabria.Torna titolare Simon Kjaer, preservato nella gara contro la Stella Rossa.

A centrocampo giocherà Sandro Tonali, visto l’infortunio di Ismael Bennacer. Inamovibile ovviamente il presidente Franck Kessie. Sulla trequarti Hakan Calhanoglu giocherà dal primo minuto, così come Alexis Saelemaekers. Sulla sinistra Ante Rebic, con Rafael Leao che dovrebbe partire nuovamente dalla panchina in campionato, dopo la titolarità in Europa League. In attacco Zlatan Ibrahimovic

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Theo Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Calabria; Tonali, Kessie; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

